A Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) organiza no próximo dia 25 deste mês um seminário para apresentar a “Estratégia Formativa para 2018-Qualificação e Formação de Ativos”.



A iniciativa a realizar em parceria com o município local terá lugar a partir das 14:00, nas instalações do Centro de Negócios de Estarreja (Eco Parque).



"Este seminário pretende dar a conhecer a oferta formativa disponível, Tipologia de Projetos e métodos associados, através da diversificação de candidaturas abertas, ao dispor das empresas", refere a AIDA.



A associação lembra que "é necessário refletir sobre a competitividade e internacionalização da economia, contexto do Portugal 2020, particularmente, alicerçada em conhecimento, inovação e capital humano altamente qualificado."



"O investimento no capital humano é o motor mais sustentável do desenvolvimento e da promoção da convergência económica e social", sublinha a AIDA.



Tipologias de projetos de formação e qualificação, diagnósticos de necessidades de formação e o programa Qualifica são alguns dos temas.



A participação é gratuita, mediante inscrição obrigatória, até 23 de janeiro.