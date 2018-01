A Câmara Municipal de Águeda tem em curso uma grande empreitada para limpeza florestal que incide na abertura de rede primária, abertura de mosaicos e beneficiação da rede viária florestal fundamental.



Os trabalhos, que já se iniciaram no passado mês de dezembro, são já bem visíveis na zona do Vale do Pouso, junto às povoações de Cabeço de Cão, Salgueiro e Rio de Maçãs, na freguesia do Préstimo.



A instalação de Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios (RDFCI) envolve a abertura de 8,30 hectares de Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível (RPFGC), a abertura de 46,54 hectares de Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível (MPGC) e ainda a construção e beneficiação de 3750 metros de Rede Viária Florestal de acesso a Pontos de Água de 1.ª ordem, na zona de Cabeço de Cão, no perímetro florestal do Préstimo, União das Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba.



As faixas de RPFGC involvem 2 tipos de intervenção:

Faixa de redução de combustível (FRC), que se refere à remoção do combustível de superfície (herbáceo, subarbustivo e arbustivo), abertura de povoamentos e supressão da parte inferior das copas.



Faixa de interrupção de combustível (FIC), é assegurada pela Rede Viária Florestal (RVF) associada com 6 metros de largura retirada da área a intervencionar na redução de combustível.



No que diz respeito ao MPGC – Mosaico de Parcelas de Gestão de Combustível, este irá ocupar uma área total de 46,54 hectares.



Por último haverá ainda lugar à construção de acessos a pontos de água de 1ª ordem. Para tal será construído um caminho com uma extensão de 2850ml, com 6m de largura de plataforma, incluindo a valeta e aquedutos de 50cm de diâmetro. Será ainda beneficiado um outro caminho com uma extensão de 900ml, com 6m de largura de plataforma, incluindo a valeta e aquedutos de 50cm de diâmetro.



O Presidente da Autarquia, Jorge Almeida, referiu: “A realização deste tipo de empreitadas é vital para a defesa das florestas e também para assegurar a segurança das populações e dos seus bens em cenários de incêndio.”

Município de Águeda