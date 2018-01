Uma professora residente na Costa Nova do Prado, município de Ílhavo, é a única mulher arrais a navegar a plena vela na Ria de Aveiro.



A compra do São Salvador, há dois anos, selou um amor com muitos anos, em especial pelo ex libris da laguna.



“A minha paixão pela Ria e pelo Mar vem desde pequena. As minhas férias, que na altura eram grandes, de 1 de julho até finais de Setembro, sempre foram passadas na praia da Costa Nova. Desde muito cedo comecei a andar em barcos à vela o que sempre me encantou”, conta Maria Emília Prado.



Não se ficam por aqui as memórias salpicadas de água salgada e nortadas de feição para encurtar o percurso das margens. “Já no tempo da minha juventude, as idas à Bruxa na barca eram momentos de encanto sempre que se proporcionava a travessia à vela”.



O tempo haveria passar inexoravelmente. Por volta de 2013 surgiu a oportunidade de entrar em “passeios maravilhosos” a bordo do moliceiro Pardilhoense. “Nessa altura fiquei absolutamente encantada por esta forma de navegar em Ria aberta”, relata a professora que ensina matemática no secundário. Um barco “com uma enorme estabilidade e que, devido às suas características, pode ir a sítios com pouca profundidade, possibilitando assim passeios por esteiros não navegáveis por outro tipo de embarcação.”



Em 2015 surgiu mesmo a oportunidade de comprar um moliceiro que estava a ser vendido pela Junta de Freguesia de São Salvador. Maria Emília Prado não resistiu à tentação. Na altura não havia nenhum a navegar no canal de Mira, nem a barca da passagem para a Bruxa. O Inobador, moliceiro do Clube de Vela da Costa Nova, estava parado, e o Pardilhoenese tinha sido vendido para os canais da cidade de Aveiro.



“A minha grande angústia era ficar sem nenhum moliceiro para passear na ria. Decidi-me então pela compra do São Salvador”, refere Maria Emília Prado que tirou a carta de patrão local para poder ficar ao leme.



A aprendizagem requerer lições práticas que não aparecem nos manuais. “Não é difícil navegar com o moliceiro, para quem já sabe andar à vela. É um barco que se governa com facilidade, mas o seu grande comprimento e peso requerem uma prática e conhecimentos especiais e característicos da embarcação”, lembra.



“É difícil manter um barco destes"

O moliceiro São Salvador, que está atracado no cais do jardim Oudinot, destina-se apenas a passeios com familiares e amigos como barco de recreio.

O prazer de navegar tem um reverso na medalha. “É difícil manter um barco destes, pois a sua manutenção é cara e exige muitos cuidados. Durante o Inverno quando chove, é preciso tirar a água. Não fossem os amigos que vão ajudando e sempre que chovesse, como aliás já fiz muitas vezes, teria de ir tirar água nem que fosse à chuva e ao frio e já de noite, uma vez que mantenho a minha atividade profissional de professora”, explica.



O esforço de preservação de embarcações em risco de extinção nem sempre é reconhecido. Maria Emília Prado gostava de ver replicados bons exemplos que lhe chegam ao conhecimento. “À semelhança do que se faz aqui ao lado em Espanha, uma ajuda seria os barcos tradicionais não pagarem o cais”, sugere.



“As autarquias deviam dar uma visibilidade maior a estas embarcações com ajudas que não fossem só e apenas aquando das regatas. São barcos únicos no Mundo e que se não forem dados apoios significativos, tenderão a desaparecer”, alerta também.



Apoios que poderiam ser dados “de muitas formas, uma das quais e das mais simples é a sua divulgação através de programas turísticos, nomeadamente para os Moliceiros que estão com atividade marítimo turística.”