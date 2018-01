O Beira-Mar ganhou esta tarde ao Vista Alegre (4-2), ampliando para quatro a série de vitórias consecutivas no principal escalão distrital.



Ficha e vídeo do jogo



Ao dobrar do quarto de hora, os aurinegros já venciam por três zero, conseguindo eficácia plena nas oportunidades criadas.



Zé Bastos, a cruzamento da esquerda de Artur, finalizou da melhor forma no primeiro ataque ainda o apito inicial ecoava.



A defesa forasteira voltaria a bloquear pouco depois. Zé Bastos driblou um adversário e desferiu o remate para defesa incompleta que Alex aproveitou para ampliar a vantagem. O extremo conseguiu a proeza de marcar em quatro jogos consecutivos para o campeonato, levando à conta cinco golos.



O Vista Alegre respondeu com o seu primeiro lance de perigo, a que João Figueiredo correspondeu com uma defesa apertada para canto.



Só que do lado contrário corria tudo bem e como não há duas sem três, deu-se mesmo o KO técnico prematuro. Pedro Almeida, do meio campo, colocou a bola nas costas da defesa e Zé Bastos partiu a loiça pela segunda vez.



Apesar de uma entrada completamente em falso, o Vista Alegre conseguiu reduzir com um remate de Castor ´do meio da rua´, pouco antes do intervalo.



A segunda parte revelou-se de qualidade inferior e com maior dureza na disputa da bola, rendendo um golo para cada lado.



Pedro Carvalho teve muito mérito nas oportunidades falhadas pelo Beira-Mar, começando por evitar o hat trick de Zé Bastos, num remate cruzado.



Os aveirenses chegaram ao 4-1 num cabeceamento de Lobo, que foi deixado à vontade pela defesa visitante.



O Vista Alegre beneficiou de uma grande penalidade (suposto desvio da bola com o braço de Pedro Moreira), muito contestada pelo locais. Alex não desperdiçou.



A equipa da casa pareceu afectada e viria a ficar reduzida a dez por expulsão de Letz (73m), que acumulou dois amarelos no escasso tempo em que esteve em campo.



Num dos últimos ataques aveirenses, Alex ainda viu o guardião forasteiro negar-lhe o ´bis´.



Duranteb a fase mais feia do jogo, Bernardo, do Vista Alegre, recebeu ordem de expulsão por duplo amarelo.



A derradeira oportunidade pertenceu à equipa ilhavense, com João Figueiredo na pequena área a antecipar-se a Tavares, que estava em posição de marcar.



Após a jornada 16, continua tudo na mesma entre as equipas que lutam pela subida. O Lourosa goleou no seu reduto o Alvarenga, liderando agora com 39 pontos. O São João de Ver venceu em casa o Pampilhosa (3-0), mantendo o segundo lugar (36 pontos). O Beira-Mar é terceiro com menos dois (mais informação)

Declarações



"Assumo toda a responsabilidade na forma como entrámos no jogo. Depois soubemos criar dificuldades ao Beira-Mar, que tem muitos argumentos, mas nunca desistimos. Devo sublinhar a atitude digna da equipa, apesar dos erros defensivos que nos mataram. Mas também tivemos as nossas oportunidades" - Ricardo Suiço, treinador do Vista Alegre.



"A nossa estratégia teve o resultado esperado. Entrámos muito fortes, alcançando uma vantagem confortável. Continuámos a criar perigo. O Vista Alegre tem uma boa equipa, mas o Beira-Mar dispôs de oportunidades para outro resultado.

Em alguns lances não percebi o critério do árbitro. Não entendi o amarelo que dá a expulsão do Letz, que é um jogador como sabemos importante. Querem prejudicar-nos. Temos de lutar contra muita coisa, querem condicionar-nos. Mas estamos muito fortes e não será fácil travar-nos" - Cajó, treinador do Beira-Mar.

