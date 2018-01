PCP rejeita o encerramento do balcão dos CTT na Universidade de Aveiro 20 jan 2018, 23:24 Face à notícia avançada nos órgãos de comunicação social dando nota do encerramento hoje dos balcão dos CTT na Universidade de Aveiro e em Barrosinhas (Águeda), a Comissão Concelhia de Aveiro do PCP, realizou uma acção de contacto com a população do concelho, exigindo uma postura firme da autarquia contra este encerramento. Uma situação que irá sufocar dos balcões remanescentes, onde logicamente os tempos de espera aumentarão e a qualidade do serviço se degradará ainda mais – pese embora os esforços dos trabalhadores da empresa.



Da mesma forma, o PCP apela às populações que não se resignem e lutem contra esta decisão injusta e lesiva do interesse público.



Por fim, o PCP insiste na necessidade da recuperação do controlo público dos CTT, criando as condições para impedir a sangria actual, garantindo o futuro da empresa e o cumprimento dos seus objectivos históricos, não se sujeitando a desvirtuações ou mistificações que conduzam à sua destruição.



A Comissão Concelhia de Aveiro do PCP



Aveiro, 19 de Janeiro de 2018

