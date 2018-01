Basquetebol / Liga: Oliveirense perdeu em casa com o CAB, Ovarense derrotou Iliabum 20 jan 2018, 22:32 Grande resultado para o CAB Madeira, que com um triunfo (73-77) no pavilhão da Oliveirense, segunda classificada, quebrou um ciclo de três derrotas consecutivas, ao passo que os donos da casa, em sentido inverso, já não escorregavam desde 29 de dezembro.



O jogo foi muito equilibrado, sendo que ao intervalo a formação insular estava na dianteira do marcador por 45-43, para depois entrar no derradeiro período com um avanço de cinco pontos (56-61).



Até ao soar da buzina reinou a imprevisibilidade, importando destacar que a Oliveirense, a 2:58 do final, se encontrava na frente, mas o CAB acabaria mesmo por se colocar na rota do sucesso.



Já a Ovarense Basquetebol somou a terceira vitória consecutiva no campeonato (73-87), agora no reduto do Illiabum Clube OFICIAL, num dérbi do basquetebol nacional.



No final do primeiro período, os donos da casa até estavam na frente (20-18), mas à entrada para os balneários os papéis já se haviam invertido (33-37).



O Illiabum nunca mais logrou alcançar o adversário vareiro, que conseguiu o dobro dos triplos (5-10) (mais informação).

