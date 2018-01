Beira-Mar motivado para dar sequência a ciclo vitorioso na receção ao Vista Alegre 20 jan 2018, 18:38 O Beira-Mar, terceiro classificado com 31 pontos, recebe este domingo, no Estádio Municipal de Aveiro, o Vista Alegre, determinado em prosseguir o ciclo vitorioso no campeonato Safina. A formação aurinegra reencontra os seus adeptos procurando dar sequência a uma série de três jogos sem perder perante um adversário que segue em décimo segundo com 18 pontos. João Paulo, um dos jogadores que leva mais minutos em campo, destaca a fase positiva da equipa. "Estamos mais fortes, mais unidos, veio muita gente nova. Estamos concentrados no nosso objetivo de subir, que continua intacto", disse o médio na antevisão disponibilizada pelo Beira-Mar nas redes sociais. "Um jogo difícil, com jogadores que passaram por aqui, mas que encaramos com a perspetiva de ganhar três pontos", vincou. O treinador Cajó assume que a partida tem "um cariz um pouco diferente" pela "rivalidade saudável" gerada entre clubes que travaram uma luta acesa pela subida à primeira divisão distrital há duas épocas. Por isso, "vai trazer mais pessoas" ao espectáculo. O técnico espera ver a equipa ultrapassar mais este obstáculo, elogiando a disponibilidade do plantel. "Com o nosso futebol é possível lutar contra muita coisa e perseguir o nosso objetivo. Todos os jogadores sentem-se prontos, todo o plantel está pronto a jogar. O que importa é a equipa perante um adversario muito difícil", sublinhou. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)