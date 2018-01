Um fogo industrial deflagou esta tarde numa moderna fábrica de capacetes, a Nexx, na zona industrial da Amoreira da Gândara, concelho de Anadia. O alerta foi dado pelas 15:00, mobilizando várias corporações da região. Imagens partilhadas nas redes sociais mostravam as instalações já tomadas pelas chamas, causando elevados prejuízos materiais. O incêndio, que lavrou com intensidade, atingiu rapidamente a cobertura do complexo, deixando a estrutura em risco de derrocada. Segundo o portal da Autoridade Nacional da Proteção Civil, pelas 17:00 estavam empenhados no combate ao fogo cerca de 60 efetivos e quase 20 veículos. Às 17:00, de acordo com a comandante dos Bombeiros de Anadia, Ana Matias, o fogo estava controlado, mas ainda não tinha sido possível aceder ao interior. Não havia registo de danos pessoais. A Nexx é uma das mais importantes empresas do sector em Portugal, exportando grande parte da sua produção de capacetes de motociclistas.Em atividade há cerca de 15 anos, emprega 150 pessoas. Abrir vídeo do incêndio aqui