UNAVE prepara curso de gestão de corporações de bombeiros 20 jan 2018, 13:20 A UNAVE-Associação para Formação Profissional da Universidade de Aveiro anuncia um curso preparado para dar formação no âmbito da gestão de corporações de bombeiros. A iniciativa conta com o envolvimento também do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro, ISCA-UA e da empresa DECIMAL -Informática e Gestão, Lda. O curso “Bombeiros no Caminho da Gestão Profissional” arranca no próximo dia 2 de março para diretores, comandantes, funcionários administrativos e contabilistas. No final, os formandos deverão conhecer o enquadramento jurídico, fiscal e contabilístico dasassociações de bombeiros, compreender a importância da área financeira na gestão operacional e estratégica das corporações, identificar boas práticas de gestão, consubstanciadas na otimização de soluções de financiamento, subsídios e donativos, e reconhecer a importância da comunicação para o bom funcionamento e o desenvolvimento das atividades das associações de bombeiros. A coordenação científico-pedagógica do curso é da responsabilidade da professora Graça Maria do Carmo Azevedo, professora coordenadora do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro (ISCA-UA) e a equipa de formadores é composta por docentes do ISCA-UA epor formadores credenciados da UNAVE-UA e da DECIMAL - Informática e Gestão, Lda. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

