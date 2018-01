300 fogaceiras saem na procissão em Santa Maria da Feira 20 jan 2018, 12:49 A preparação das cerca de 300 meninas fogaceiras decorreu esta manhã, com o cortejo das Fogaceiras a sair da Câmara Municipal à em direcção à Igreja Matriz. Às 15:30, arranca da Igreja Matriz a Majestosa Procissão das Fogaceiras. Além da procissão, haverá ainda mais atividades no feriado municipal, incluindo um cortejo cívico, uma missa solene com a bênção das fogaças, um concurso de desenho destinado aos jovens entre os 15 e 23 anos e um teatro revista do Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira, a realizar no cineteatro António Lamoso. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)