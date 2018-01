Agrediu e ameaçou mulher com arma de fogo na presença dos filhos 20 jan 2018, 10:36 A GNR deteve um indivíduo de 47 anos por posse de armas ilegais e violência doméstica na localidade de Esmoriz de que foi vítima a mulher, supostamente com ameaça de arma de fogo. O suspeito ficou proibido de contactar a ofendida. Segundo um comunicado, os militares, após alerta, encontraram uma vítima de agressões físicas e psicológicas na presença de dois menores, com 3 e 15 anos. O indivíduo terá ameaçado a vítima com uma arma de fogo. Os militares realizaram uma busca domiciliária, detetando uma arma de fogo calibre 6,35mm, carregada, na posse do agressor. Da busca resultou ainda a apreensão de uma espingarda de pressão de ar modificada para uma arma de caça de canos duplos e serrados, 21 munições, dois bastões que seriam também supostamente utilizados nas ameaças e agressões, uma “faca de mato” e uma navalha. Depois de ouvido em interrogatório judicial, o juiz do tribunal de instrução criminal decretou como medida de coação o afastamento do agressor, que não se prode aproximar da vítima. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

