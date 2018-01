Renúncia de eleitos do CDS ´faz cair´ Assembleia de Freguesia de Talhadas 19 jan 2018, 22:38 Os eleitos nas listas do CDS-PP à Assembleia de Freguesia de Talhadas, Sever do Vouga, nas eleições de dia 1 de outubro de 2017, apresentaram a sua renúncia aos cargos.



"Tal como o CDS-PP alertou em tempo, o senhor presidente da Junta desrespeitou reiteradamente a lei que regula a eleição dos membros autárquicos, apresentando sempre boletins de voto manifestamente ilegais", alerta um comunicado.



Segundo o CDS, o presidente de Junta eleito" nunca mostrou vontade de dialogar, de estabelecer compromissos, de modo a que fosse formado o executivo que respeitasse a vontade do povo de Talhadas."



Os populares garantem que "a situação não é nova", pois em duas eleições consecutivas "o PPD/PSD, que não tem maioria absoluta, tem-se comportado como se fosse dono de Talhadas." "Assim sendo, não resta ao CDS-PP outra solução senão devolver aos Talhadenses o poder de decidir quem querem ver a governar a sua terra", refere o comunicado.



Na resposta, o PSD lembra, também em comunicado, que o presidente da Junta foi escolhido "democraticamente", considerando "lamentável" que CDS e PS "desrespeitem desta forma a vontade popular" nas eleições autárquicas e prestem agora "um mau serviço" com as renúncias.

