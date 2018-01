Xavier Vieira tomou posse, esta sexta-feira, para o segundo mandato como presidente da direção da Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv) transmitindo o empenho da renovada equipa "num futuro de conquistas, uma instituição acada vez mais próxima dos estudantes e sempre preparada para defender os seus interesses."



2017, recordou em jeito de balanço, foi "um ano intenso de desafios que testaram a irreverência e coragem" da academia, tomando diversas posições, nomeadamente pela abolição de taxas e emolamentos na UA ou a reivindicação de sedes para os núcleos, mas também o lançamento do manifesto da academia aveirense no contexto das eleições autárquicas e a "reflexão" sobre cobranças de valores monetários nas atividades de praxe.



"Existiu capacidade de ter um papel relevante na defesa dos estudantes", disse Xavier Vieira, recordando, ainda, as propostas em defesa do aumento da ação social, da reposição da dedução à coleta de despesas de educação em sede de educação, ou a possibilidade de utilizar vales sociais em alimentação para os estudantes que beneficiam de bolsa.



Reeleito em lista única, o presidente da AAUAv lembrou também que foi um "ano ímpar" em feitos desportivos universitários, com lugares de relevo em provas internacionais (andebol feminino) e a realização da "primeira festa académica no campus".



Críticas à ausência de debate sobre a reorganização do ensino superior ou o abandono escolar

Xavier Vieira referiu-se aos planos para o ano em curso da associação antecipando "grandes desafios". Um dos projetos, no âmbito do orçamento participativo, passa por instalar uma sala de estudo aberta 24 horas.

A AAUAv deseja replicar as parcerias desportivas já existente e atrair provas universitárias, incluindo de âmbito internacionais.

Outras das prioridades passam por iniciar uma colaboração com o Parque da Ciência e Inovação (PCI) no domínio do empreendedorismo e a instalação de novos serviços de apoio aos estudantes.



O novo mandato pretende também fazer um estudo sócio económico sobre os estudantes da UA, promover debates de reflexão e realizar um documentário.



Xavier Vieira sublinhou necessidade de acautelar o futuro do sector, questionando a ausência de debate sobre a reorganização do ensino superior ou o abandono escolar. "Sinto que este país não sabe onde quer estar", lamentou.



A tomada de posse da nova equipa, que contou com a entrega, pela primeira vez, de prémios aos melhores núcleos, contou com a presença de um adjunto do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, do reitor da Universidade de Aveiro e do presidente da Câmara de Aveiro.



Discurso direto



"Trazer as festas para dentro de portas, foi importante, deu-me muito gosto apoiar, ´atravessar-me´, quando muitos arautos da desgraça diziam que ia correr mal, correu muito bem" - Manuel Assunção, reitor da UA.

"Agradeço o mandato que terminou, tivemos vários desafios e parcerias juntos, e obviamente reiterar o compromisso de empenho para que 2018 seja o concretizar de objetivos importantes para a UA, como o PCI ou os campeonatos universitários. Gostamos de ser postos à prova nas missões mais dificéis" - Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro.