Aveiro / Fotografia: Exposição “Discover the world through image” 19 jan 2018, 16:57 A 20 de janeiro, pelas 17:00, na galeria da antiga Capitania, é inaugurada a exposição “Discover the world through image” que reúne trabalhos de alguns dos mais consagrados fotógrafos de viagens a nível mundial. Esta exposição surge como consequência do Festival Internacional de Fotografia e Vídeo de Viagem e Aventura – National Geographic Exodus Aveiro Fest – cuja primeira edição decorreu no passado mês de dezembro, em Aveiro com enorme êxito nacional e internacional. O organizador é o aveirense Bernardo Conde, um fotógrafo apaixonado por viagens, fotografia e pessoas. Atualmente dedica-se às viagens de descoberta cultural e aventura de forma profissional. No seu portfolio fotográfico conta histórias passadas entre a África e a Europa. A nível Internacional, já expôs no Brasil e em Paris, para além de ter sido distinguido no livro “Talents 2010 – Darqroom” com alguns dos seus trabalhos fotográficos. Em Portugal, salientam-se as exposições “Buen Camino”, “Aveiro – Cidade de Sal”, “Primavera de Inverno” e “Porto sentido”, entre outras, para além de ter editado o livro “Uma janela para Marrocos”. Ami Vitale, Elia Locardi, GMB Akash, Konsta Punkka, Mário Cruz, Michael Clark, Oliver Astrologo, Pete McBride e Shams são os autores das fotografias que estarão em exposição. Cada um deles é singular, não só pela sua maneira de ser, mas pelos trabalhos e projetos que desenvolvem e que vão desde projetos de conservação ambiental, ao fotojornalismo, não esquecendo as experiências de aventura e outdoor bem como a natureza. “Discover the world through image”, bem como o festival National Geographic Exodus Aveiro Fest, quer mostrar que a exploração e aventura estão ao alcance de qualquer um e que pode começar à porta de casa como do outro lado do mundo. A mostra, com entrada livre, estará patente até ao dia 28 de fevereiro (ver press completo nas galerias relacionadas). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

