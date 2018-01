Porteiro de bar e outros quatro indivíduos obrigados a pagar 1500 euros a cliente alvo de agressões 19 jan 2018, 15:51 O Tribunal de Aveiro condenou hoje cinco indivíduos penas de cadeia que variam entre cinco e 12 meses num caso de ofensas à integridade física e coação de que foi vítima o cliente de um bar na cidade em novembro de 2014 que alegadamente recusou levantar dinheiro no multibanco para pagar a despesa. Os arguidos, um deles porteiro do estabelecimento e os restantes supostos clientes, ficaram com penas suspensas com a condição de pagar no total 1500 euros ao ofendido, um luso-venezuelano à data com 28 anos. O coletivo de juizes deu como provada a factualidade descrita na acusação, excepto as imputações de roubo de um telemóvel e recetação a dois dos arguidos. Os indivíduos, que se remetaram ao silêncio no julgamento, vão ter ainda de pagar solidariamente quase 280 euros dos tratamentos hospitalares a que a vítima foi sujeita em Aveiro. O jovem foi agredido com murros e pontapés, caindo ao chão. Acabaria por ser obrigado, à força, a fazer o levantamento da quantia em causa numa ATM. As imagens da videovigilância permitiram identificar os autores. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

