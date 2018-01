Manuel Oliveira de Sousa resistiu à derrota nas autárquicas em Aveiro e não tem oposição para continuar à frente do PS nas eleições esta sexta-feira.



Com que perspetivas parte para a recandidatura à liderança do PS em Aveiro?

Uma pequena grande revolução, uma utopia – poder-se-á considerar: concretizar na sociedade, junto das aveirenses, o papel insubstituível de cidadania, proximidade, participação de todos no bem comum através da dinâmica partidária, mas para além da orgânica do próprio partido. O século XXI quer partidos do século XXI.

E, a outra face desta mesma perspetiva: só é possível se o Partido Socialista for aberto, disponível, dentro dos seus princípios: defender os valores da liberdade, da igualdade e da solidariedade que constituem uma exigência moral que sempre tem orientado o pensamento e a ação socialista.

As lutas contra a exploração, contra a opressão, contra os privilégios no acesso aos bens de cultura e do espírito, contra todas as formas de injustiça e discriminação, contra o fatalismo e todas as formas de submissão que negam ou diminuem o papel do ser humano como sujeito da história, fizeram-se e fazem-se em nome destes valores.

Por isso, assumimos o percurso desenvolvido no mandato anterior, como referência, para dar continuidade, consolidar a presença nos vários setores de atividade e nas freguesias, “Afirmar o PS em Aveiro”



Mesmo não tendo conseguido chegar à presidência da Câmara, voltou a sentir apoio para continuar em novo mandato na concelhia?

O Partido Socialista é um partido inteligente, sábio. Sabe valorizar quem trabalha, o mérito e os resultados de um e outro. Ganhar é importante porque far-se-á melhor – assumimos princípios socio-políticos que, acreditamos, são melhores no cumprimento da pluralidade que nos une em sociedade - porque a ação política é tarefa coletiva de mobilização de pessoas e grupos para o projeto da plena realização da democracia e da afirmação dos ideais da liberdade, da igualdade e da solidariedade. Portanto, mesmo sem a vitória na Câmara, e em mais freguesias, o partido entende que é necessário dar continuidade para consolidar o PS em Aveiro. Não há aqui cismas ou cisões: somos de Aveiro, vivemos, trabalhamos, militamos aqui, continuamos juntos com todos a dar nosso melhor.



Como vê que concorra apenas uma lista?

Só há uma lista a concorrer porque temos trabalhado de forma séria e com verdade. Tudo fizemos para congregar as diversidades. Contudo, temos plena consciência que a vitalidade do PS passa por duas vias: a consolidação desta (trabalho profícuo e inclusão de todos) e/ou uma clara via alternativa à ação (ou inação) de quem conduz o partido. A nossa determinação é consolidar as duas vias. O PS não se deixa levar por oportunismos circunstanciais.

Mas este é o tempo de fortalecer o trabalho iniciado com os aveirenses e para Aveiro, desde S Jacinto e a Nariz – como gostamos de salientar.



Quais as preocupações na elaboração da lista?

Continuar a contar com todos, não excluir ninguém – todos os que estiveram na lista que atualmente compõe a Comissão Política foram convidados a continuar; renovar a Comissão Política com novas militâncias, conhecimento e experiências face às interpelações de 2018, que são diferentes das de 2016.

E Aveiro: competências para rasgar novas fronteiras e horizontes rua-a-rua; associação-a-associação; empresa-a-empresa; instituição-a-instituição; pessoa-a-pessoa.



Que balanço faz o PS do resultado eleitoral autárquico?

Positivo. Muito positivo. Excelentes dinâmicas, projetos bem definidos, resultados nas urnas capazes de, sem coligações, chegarem à governação de várias autarquias, inclusive da Câmara. Mas acima de tudo a mobilização que foi feita para a participação séria na construção da casa comum.



"Uma Câmara que trabalha em ponto morto, acelera muito e não vai a lado nenhum"

Como se posicionará o PS para este novo mandato?

Defesa de políticas de verdade e transparência; luta pela liberdade e democracia; Município amigo das pessoas, com serviços e políticas mobilizadoras, em cada dia dos quatro anos de mandato, para colocar Aveiro fora de um provincianismo.



Que balanço faz do arranque do segundo mandato de maioria PSD-CDS-PPM?

Distingo as forças partidárias em questão da liderança vigente. Compreendo a necessidade de manter o apoio – não faz sentido de outra forma – mas é público e notório o desconforto face a uma liderança assente numa monocracia de festa, romaria e show off. Já conhecemos o estilo de há anos. Infelizmente para Aveiro não mudou nada. Muita parra, a propósito de tudo e de nada, e alguma fruta em véspera de eleições. Já começou o novo ciclo, que não engana os Aveirenses, o slogan era sintomático “Mudança na Continuidade”. Uma Câmara que trabalha em ponto morto, acelera muito e não vai a lado nenhum. Tem problemas de direção na definição de políticas... Evita compromissos de estratégia... Fica para trás nas dinâmicas regionais de municípios vizinhos. E mesmo a nível local não tem potencia para acompanhar a sociedade civil e empresas que felizmente tem grande tração mesmo sem apoios à altura..

Gripou ao atribuir constantemente a terceiros culpas próprias...

Uma gestão que acelerou na coletas de impostos e anda devagarinho quando é preciso acautelar os interesses dos munícipes...



Quais as grandes preocupações do PS no concelho?

Temos um Aveiro amordaçado! As pessoas têm medo de falar. É incrível! Quando alguém discorda ou pensa diferente é ameaçado, teme pelos parcos apoios, sente que pode haver vingança,… onde estamos nós?! Que é isto?

Até parece, como não me canso de dizer, que os serviços públicos municipais são propriedade privada de alguém que nos concede, por especial benevolência, a graça de umas migalhas de sobrevivência.

A governação local não se esgota a sacar impostos, fazer com essa receita o que dá na “real gana”, retirar pomposos louros sobre as coisas boas e diabolizar tudo o resto. A liderança exerce-se com sabedoria, tenacidade e humildade.

Outra preocupação é a atual falta de estratégia para Aveiro, quer no contexto Municipal quer no contexto regional - é uma das nossas principais preocupações.

A falta de coesão social e territorial no município; como se observa pela visita a algumas freguesias, a falta de transporte público que responda às necessidades da população, a falta de médicos. A falta de uma estratégia de reabilitação do comércio tradicional, em conjunto a existência de políticas que contrariam este caminho.

Um projeto para o município que inclua passado, presente, futuro e, sobretudo, pessoas. Um projeto que inclua os munícipes na discussão das questões mais marcantes e que não os trate apenas como pagadores de impostos e beneficiários (para os que podem pagar) de alguns espetáculos.

Um projeto que inclua a sustentabilidade económica (criar condições de atratividade para atuais e novos investidores); social (criando um equilíbrio justo entre o que pagam os munícipes e os serviços de que beneficiam); ambiental (alicerçando todas as ações de forma interligada e minimizando impactes e riscos ambientais, que possam vir a comprometer o futuro, de forma irremediável.



"Excedente permite à autarquia abater dívida que tem"

Quer apontar algumas medidas alternativas que defendem como urgentes?

Acabar com o centralismo nos serviços. Modernização já.

Debate público sobre o futuro de Aveiro – andamos sempre com uma espécie de nuvem sobre o que acontece, vai acontecer,… mistério!

Renegociar o PAM, e pagar o valor da dívida necessário, para desobrigar os Aveirenses de pagarem impostos no máximo.

Um debate sobre o futuro da cidade. Existe um conformismo exagerado com a situação de ‘não debate’ porque se crê que o aparente desafogo financeiro resolverá todos os problemas. Sem um plano articulado entre todas as áreas (economia, planeamento, mobilidade, saúde, cultura, ambiente, turismo, ciência, educação, cidadania) e do conhecimento dos munícipes será difícil garantir a eficácia dos investimentos. Criar uma visão de Aveiro no futuro que seja conciliatória mas centrada na justiça social.

Ajuste no sistema de transportes públicos, imediato.

Dar início à construção do canil municipal, às obras prometidas desde há quatro anos (casa das Associações, Centro Cultural de Aradas, desenvolvimento agrícola a sul do Concelho; qualificação das zonas industriais, ajudar a solucionar os problemas da EN 235, entre outras).



A maioria reclama mérito pelo saneamento financeiro e capacidade de executar obra inexistente até agora.

Está reconhecido e aprovado com o voto do PS o PAM que permitiu à autarquia trocar a dívida que tinha a diversos fornecedores por um empréstimo FAM. No entanto, o valor da receita coletada até agora, elevada, entre outras razões porque as medidas de austeridade que o PAM obriga, foram aplicadas mesmo antes de o fundo o obrigar, geraram já um excedente que permite à autarquia abater na dívida que tem, e libertar-se da obrigatoriedade de impostos no máximo imposta pelo FAM. O adiar da libertação desta obrigação permite à autarquia continuar a cobrar impostos no máximo aos Aveirenses, e desresponsabilizar-se destes valores, atirando-os para uma obrigação face ao FAM.

Continuamos sem perceber exatamente em que estratégia de planeamento se integram, quais os seus objetivos e sobretudo, exatamente que ‘grandes’ obras são essas. Não queremos aventuras, desejamos rigor, transparência e participação de todos.



O PS critica a maioria de não ter políticas sectoriais...

...Um exemplo: é necesssário a definição de uma política cultural de médio e longo prazo que alicerce as opções de atividades e programação nas especificidades locais de passado e futuro e não na mera apresentação de espetáculos ‘à lá carte’. Politica que perceba que cultura não é só teatro ou música mas sim um conjunto de personalidades, espaços, coletividades, ações e produções que contribuam para a construção da identidade local, como fator de atratividade de quem visita e de quem quer ficar.

Espetáculos e manutenção do museu são importantes, mas e as ações, programas e projetos locais que tratem a cultura como pedra fundamental da própria economia não existem.



Sectorialmente, como vê as várias ações locais nas Freguesias, acessibilidades, educação...

As Freguesias continuam um elo fraco do município, eternamente relegadas para segundo plano e sem fazerem parte, por exemplo, do programa cultural. A falta de transportes públicos adequados, cultura e serviços fragiliza o município em termos de coesão, tornando-o um território desigual em termos de oferta de oportunidades ao seus munícipes.

Na educação, sentimos pouco envolvimento das escolas na vida do município.

Ambiente ? Temos uma estratégia inexistente para além dos serviços básicos de recolha de resíduos e limpeza.

A autarquia dispõe de um equipamento (CMIA) que está totalmente desaproveitado, estando encerrado 6 em 7 dias da semana. O Município que tem vivido de costas voltadas para aquele que é o seu maior passivo natural, a Ria. A Câmara não possui qualquer estratégia ou sensibilidade para aquele que é o maior desfio ambiental em cima da mesa – a necessidade de adaptação às alterações climáticas.

Para dinamizar o turismo precisamos de novas rotas e circuitos. Não vemos debate comprometido com o futuro do setor. Estamos a navegar à vista.

As acessibilidades e os transportes são áreas péssimas, sem plano integrador de todos os modos de transporte e sem politica de acessibilidade para todos.



O PS concelhio de Aveiro indicará candidatos a deputados nas eleições legislativas ?

Aveiro tem deputados reputadíssimos: Pedro Nuno Santos, Fernando Rocha Andrade, Rosa Maria Albernaz, Porfírio Silva, Carla Eliana Tavares e, claro, Filipe Neto Brandão são de “primeira fila” a nível nacional. Pedro Nuno tem funções de Governo, mas os nossos deputados têm feito um trabalho notável e constante em Aveiro. A seu tempo o PS tratará sobre essa matéria. No entanto, é público, sobre Filipe Neto Brandão é uma enorme honra tê-lo connosco por Aveiro.



Admite candidatura a presidente da Câmara nas próximas autárquicas ?

A esta distância? Admito, enquanto candidato a Presidente da CPC, que o Partido Socialista tudo fará para merecer a confiança dos aveirenses em todas as eleições. O concelho de Aveiro, terra de tantas potencialidades, não pode deixar-se levar por impossíveis ou pelo “não depende de nós”! Aveiro depende de cada um de nós, dos aveirenses. É isso que nos pode fazer grandes outra vez.