O projeto "Semear e Explorar Saberes e Sabores", criado e implementado pela Equipa para a Educação Adaptada da Escola Profissional de Aveiro (EPA) foi distinguido com um prémio nacional.



Segundo um comunicado da instituição de ensino, o trabalho em causa esteve a concurso com mais 230 escolas do país, integrando-se no programa "Redescobrir a Terra", que é promovido conjuntamente pela Forum Estudante, Confederação dos Agricultores de Portugal e Direção Geral de Educação (DGE).



Uma inciativa que "visa a sensibilização dos jovens do ensino básico, secundário e profissional, para a importância estratégica que a agricultura pode ter no desenvolvimento sustentável e na ligação ao meio rural."



A gala de reconhecimento e entrega dos prémios aos vencedores decorreu em dezembro, em Lisboa, nas instalações da Confederação dos Agricultores de Portugal.