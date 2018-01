Câmara de Aveiro aumenta em 40% verbas para as juntas (Ag. Lusa) 19 jan 2018, 00:16 Ribau Esteves falava na cerimónia de assinatura dos contratos interadministrativos de delegação de competências nas juntas de freguesia, no valor de 1,75 milhões de euros, que cresce cerca de 40% em relação a 2017.



"As câmaras não têm de dar dinheiro às juntas. Estamos aqui porque queremos. É uma opção política livre na ideia de que a cooperação com as juntas eleva a qualidade do serviço público", disse (ler artigo).

