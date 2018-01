Na Felica o oleiro ainda usa a roda e é mestre na produção de azulejos 18 jan 2018, 23:12 Fernando de Lima Carvalho é um dos poucos ceramistas que restam em atividade na região de Aveiro.



“Sou conhecido como Felica e estou a caminho dos 74 anos, já lá vão mais de 40 a trabalhar na roda de oleiro”, apresenta-se abrindo a porta da oficina que tem na Quinta do Simão, em Esgueira.



Pelas suas mãos e da filha, Cidália Carvalho, que lhe segue os passos na arte, saem as mais diversas peças de cerâmica modelada (louça de barro vermelho e preto, por exemplo), figurativa e (muito) azulejo em relevo artesanal, que é a sua imagem de marca.



Natural de Oliveira de Azeméis, mas radicado em Aveiro desde catraio, começou por essa altura a lidar louça em barro, mas ainda sem pensar em ser oleiro.



Antes de deitar as mãos ao barro a sério, usou-as em variadíssimos outros ofícios. “Tenho uma grande experiência de vida, a primeira arte que aprendi foi de cesteiro, aos oito anos. Depois fui sapateiro, pedreiro, carpinteiro, estive numa fábrica de cerâmica, serralheiro na metalurgia Casal e na Peugeot durante uns anos em França, tive várias profissões”, relata.



Dito isto, não se pode estranhar que Felica tivesse sido capaz de construir a maquinaria que usa na sua olaria artesanal para tratar do barro ou fazer os moldes e as peças em madeira que usa para as molduras onde encaixa azulejos “como deve ser”.



A encomenda especial para o país do sol nascente



Da oficina da Quinta do Simão saíram peças “para todo o mundo”. Na cidade de Lille, em França, há um restaurante que usa apenas louça ‘Felica’ vidrada em preto. “Queriam artesanato e não encontravam como pretendiam até verem o que eu fazia”, refere.



Para o país do sol nascente, seguiu, recentemente, uma encomenda que tinha uma condição. “Fiz o azulejo e uma designer japonesa é que veio aprender a decorar. Ela pintou, ensinada por nós. Mais de 50 quilos de azulejos enviados de avião. Aquilo ficou jeitoso”, diz.



Há também quem procure “em socorro” para fazer réplicas de azulejos antigos necessários a compor fachadas esventradas pelo tempo.



O que “dá mais gosto” a Felica “é fazer material artístico” que lhe permita sair “da rotina” e experimentar “peças diferentes” do que tem habitualmente disponível. “Isso interessa-me muito, o azulejo também dá-me prazer”, refere. Agora anda “a brincar” com caricaturas em barro vermelho.



