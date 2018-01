Novo quartel da GNR de Ílhavo com inaguração a 2 de fevereiro 18 jan 2018, 18:53 A inauguração do novo quartel da GNR de Ílhavo está agendada para o dia 2 de fevereiro, informou hoje a edilidade local.



O edifício é disponibilizado no âmbito de um contrato de comodato celebrado entre a Câmara Municipal e a Guarda Nacional Republicana.



O antigo edifício da EB1 da Senhora do Pranto recebeu um investimento de cerca de 470.000 euros para obras de requalificação.



O projeto também foi suportado pela edilidade (30.715 euros).



"Esta foi a solução encontrada pela Câmara Municipal para o Posto da GNR de Ílhavo que se encontrava instalado num edifício antigo e degradado, não reunindo as condições necessárias para o cumprimento da importante missão dos militares com a devida dignidade e qualidade ao serviço dos ilhavenses", refere um comunicado.



O contrato de comodato apreciado na reunião privada do executivo de hoje "permite à GNR de Ílhavo dar melhor continuidade às suas atribuições e competências no âmbito do sistema nacional de segurança e proteção dos cidadãos."

