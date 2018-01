Visitas ao "mundo dos bastidores do Carnaval de Estarreja" 18 jan 2018, 16:59 Como é feito o Carnaval? As sedes dos grupos são a Fábrica da Fantasia e podem ser visitadas já a partir deste sábado.



Os Grandes Corsos Carnavalescos constituem a apoteose do Carnaval de Estarreja. Contudo, para que saiam à rua é essencial o trabalho desenvolvido por um número significativo de voluntários que, ao longo de meses, se dedicam à produção de fantasias, alegorias, acessórios, carros, à encenação do espetáculo, às coreografias e a horas intermináveis de ensaios. Até ao mais ínfimo pormenor para que o espetáculo seja memorável.



Antes dos grandes desfiles que envolvem mais de 1000 figurantes dos 12 grupos de folia e escolas de samba, são promovidas visitas às sedes dos grupos onde tudo acontece.



O mundo dos bastidores do Carnaval é desconhecido de grande parte dos espectadores que visitam Estarreja nesta altura e por isso o Carnaval de Estarreja promove visitas às sedes, com o objetivo de revelar o processo criativo e o trabalho desenvolvido pelos grupos, da ideia ao cortejo, permitindo o contacto com as práticas de trabalho de carácter artístico, valorizando todos os que laboram nesta “indústria criativa”.



Serão promovidas três visitas aos bastidores do Carnaval de Estarreja que começam já este sábado, dia 20. As seguintes estão agendadas para domingo, dia 21, e sábado, dia 3 de fevereiro. O Multiusos/ Parque Municipal do Antuã é o local de acolhimento estando a concentração marcada para as 14h30. As visitas têm uma duração prevista de 2 horas.



Neste roteiro, será possível conhecer 9 espaços/sedes (em dias diferentes): 4 escolas de samba - Morenos, Trepa, Tribal, Vai Quem Quer – e 5 grupos de folia - Saias & Companhia, Viscondes, Tas´Ku´Ela, Zsazsa´s e Xatiados.



Ainda é possível efetuar a sua inscrição, gratuita, através deste formulário online ou no GAME – Gabinete de Atendimento ao Munícipe de Estarreja.



A programação do Carnaval de Estarreja 2018 arrancou no último sábado, com as oficinas de figurinos e de construção de gigantones que regressam no próximo sábado, dia 20, à Sala de Atelier no Multiusos de Estarreja.

