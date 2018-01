Pedro Machado apresentará recandidatura ao Turismo do Centro (Publituris) 18 jan 2018, 12:32 2018 é ano de eleições nos órgãos sociais das Entidades Regionais de Turismo. Ano em que se encerra o primeiro ciclo da Lei n.º 33/2013, de 16 de Maio, que estabeleceu cinco áreas regionais de turismo em Portugal Continental, que reflectem as áreas abrangidas pelas unidades territoriais utilizadas para fins estatísticos NUTS II – Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.



No que diz respeito à ERT do Turismo do Centro de Portugal, o actual presidente, Pedro Machado, realçou ao Publituris que irá “naturalmente apresentar a recandidatura” (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

