Inaugurado em 1974, o Casino Espinho faz parte da tradição portuguesa de entretenimento há cinco décadas.

Consolidado no distrito de Aveiro, em 2017 o casino mais próximo do Porto conseguiu grandes resultados nos prémios distribuídos e eventos realizados, o que animou os administradores e agradou aos clientes.



Ao todo, em 2017, o casino foi sucesso em vários quesitos, algumas estabelecidas como as maiores de sempre. “A diversificada oferta, aliada aos privilégios que os Casinos Solverde oferecem aos seus visitantes, permitem a esta unidade, a funcionar desde 1974, bater recordes todos os meses no valor dos prémios atribuídos”, disse o Grupo Solverde, administradora do casino, em comunicado oficial.



O Casino Espinho, um dos mais populares de Portugal, tem o que um bom casino pode oferecer, com os jogos mais tradicionais que também estão presentes nos ecrãs por meio do mundo online. Quem vai ao casino pode desfrutar das salas de jogo com aproximadamente 750 slot machines, quatro mesas de banca francesa, quatro de blackjack e mais jogos como ponto e banca duplo e roleta francesa.



Os jogos do casino funcionam entre 15 h às 3 h de domingo a quinta, enquanto sexta, sábado e domingo é entre 16 h às 4 h. Também há uma sala de bingo com capacidade para 280 lugares, isso com uma vista privilegiada para o mar.



O Casino Espinho também tem tradição forte na cultura e alguns cantores e bandas famosas já apresentaram-se lá, como por exemplo Michael Bolton, Anselmo Ralph e Jorge Palma. Em março, é a vez da brasileira Ana Carolina, que regressa a Portugal em minidigressão e tem apresentação marcada para o dia 2.



Além do Casino Espinho, outro administrado pelo Grupo Solverde teve 2017 inspirado nos prémios. O Casino Estoril, localizado a 320 quilómetros de Espinho, rendeu 294 milhões de euros em premiação.

Manuel Silva Carvalho, administrador do Grupo Solverde, não está surpreso com os bons resultados conseguidos em 2017. “O elevado valor de prémios atribuídos pelo Casino Espinho reflete o empenho e o respeito que este grupo dedica há 45 anos aos seus clientes, mantendo sempre a inovação na oferta e a garantia de confiança no pagamento dos prémios”, afirmou o administrador ao site Dinheiro Vivo.



O Casino Espinho foi além dos destaques nos prémios e manteve a tradição no desporto mental. Eles tiveram um ano importante no póquer e o casino sedia eventos dessa modalidade desportiva há tempos. Em 2017, o local fez parte da agenda do Solverde Poker Season, circuito mais tradicional de Portugal que acontece desde 2006. O Casino Espinho foi palco da etapa mais relevante, o Main Event, realizado em dezembro.



Para 2018, a expectativa é que o casino continue com grandes números em premiações e que o póquer siga firme.

A Solverde Poker Season já divulgou o calendário para 2018, que inclui o Casino Espinho mais uma vez entre as etapas. Inclusive, logo no fim de janeiro o póquer volta com uma etapa no casino.

A funcionar durante todas as estações do ano, o Casino Espinho segue com toda força e os resultados de 2017 mostram isso. Com o calendário já com grandes eventos na nova época, parece que esse lugar vai ter mais um ano de destaque.