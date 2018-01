Ovar: Vereador do PS apela a medidas para valorizar hospital local 18 jan 2018, 11:47 "Não tem sido fácil para o Conselho Diretivo fazer a gestão do Hospital de Ovar desde a altura que o anterior Governo PSD/CDS fez um corte de 40% no orçamento". O alerta foi deixado pelo vereador do PS Vitor Amaral após uma reunião mantida com a administração da unidade. O autarca lembra ainda que a pretensão da tutela era passar o hospital Francisco Zagalo para a alçada da Santa Casa da Misericórdia. O conselho de administração encontra-se agora, "por força legal, impossibilitado de aumentar o orçamento, impedindo-o de fazer qualquer investimento." O PS considera necessário medidas para alterar o panorama. "Espera-se agora, também nesta matéria, uma forte união para que esta situação se reverta", refere Vitor Amaral numa nota partilhada pelas redes sociais. Os socialistas reuniram com a administração para conhecer melhor a realidade do hospital e qual a perspetiva para o futuro próximo. "Sentimos que o conselho diretivo está fortemente empenhado na defesa dos interesses dos utentes do hospital e que tem defendido perante a tutela que sejam realizadas obras de reabilitação do bloco operatório e que se reforcem as especialidades médicas de acordo com as necessidades do concelho. Já quanto ao serviço de urgência é necessário, em primeiro lugar, que a tutela defina o modelo de gestão, porque o atual está ultrapassado", alerta o vereador. Quanto à forma de gestão, Vitor Amaral adianta que não está excluída a possibilidade de integração na Unidade de Local de Saúde de Entre Douro e Vouga (com sede em Santa Maria da Feira), "sendo necessário que a autarquia, todas as forças políticas e a comunidade, estejam unidas na reivindicação de contrapartidas como novas valências, bloco operatório moderno e operacional e serviço de urgência 24 horas." "Esta deverá ser uma bandeira que devemos desfraldar sem cor partidária para que a tutela perceba que este tema merece unanimidade de todas as forças do município", apela. O hospital não foi incluído na 1ª fase do programa operacional para os fundos comunitários da região Centro, estando-se agora a trabalhar para que seja incluído na 2ª fase, para o que será necessário o contributo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

