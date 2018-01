O Lourosa confirmou hoje a contratação do melhor marcador do Beira-Mar no campeonato Safina.



Mário, que rescindiu o vínculo com o Beira-Mar a 5 de janeiro, é apresentado no Facebook da formação do concelho da Feira como ex-Grijó (AF Porto Divisão Elite).



O ponta de lança de 28 anos passa, assim, a representar a equipa atualmente líder do principal escalão distrital.