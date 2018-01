"Um percurso de muita aprendizagem, de solidariedade, de formação e criação de identidade" 17 jan 2018, 18:18 Tentamos fomentar uma maior intervenção sindical, aproximando-nos ao máximo dos trabalhadores nos seus locais de trabalho e mantivemos a sede da União aberta. Rui Patrício * A UGT-Aveiro iniciou a sua atividade a 29 de Maio de 2010 com a realização do seu Congresso Fundador, estando sediada no edifício do SBN-Sindicato dos Bancários do Norte, Secção Sindical Regional deste Sindicato em Aveiro, no nº 128, 5º andar da Avenida Dr. Lourenço Peixinho. Tem um Secretário Executivo a tempo inteiro. A criação das Uniões da UGT constituiu uma decisão que teve por objetivos operar uma maior proximidade dos seus Sindicatos em relação à Central e promover uma maior visibilidade da Central junto dos seus trabalhadores, envolvendo-os localmente. Apesar da sua autonomia, âmbito e intervenção sindical, a UGT-Aveiro procurou sempre não ocupar os espaços de intervenção específicos de cada um dos sindicatos que a constituem, tentando gerir da melhor forma as solicitações e encaminhando os assuntos para os respetivos sindicatos, sempre que assim se tornou necessário. O mandato, que chega agora ao seu términus, foi iniciado a 27 de Junho de 2014, com a realização do II Congresso, tendo sido feito um percurso de muita aprendizagem, de experimentação, de solidariedade, de formação e criação de identidade. A UGT-Aveiro fez o acompanhamento próximo e solidário da situação política, social e sindical do distrito, particularmente em relação às atividades desenvolvidas pelos sindicatos membros, essencialmente em termos de reivindicação mas também em termos de negociação. Tentamos fomentar uma maior intervenção sindical, aproximando-nos ao máximo dos trabalhadores nos seus locais de trabalho e mantivemos a sede da União aberta, prestando informação credível de forma a satisfazer dúvidas e problemas apresentados pelos trabalhadores, sindicalizados ou que manifestaram vontade em o fazer. A UGT e os seus sindicatos, ao longo de todo este tempo, reclamaram melhores políticas, ajustadas às necessidades de um maior desenvolvimento e que visassem a promoção de melhor e digno emprego, a melhoria das condições de vida de todos os aveirenses, em particular dos trabalhadores A UGT-Aveiro também coloca ao dispor dos trabalhadores, sindicalizados ou não, e em parceria com o Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional formação especializada gratuita. Formulou protocolos com diversas empresas e em diferentes áreas, com benefício para todos os associados dos sindicatos membros da UGT-Aveiro.



O III Congresso da UGT-Aveiro irá realizar-se no próximo dia 27 de Janeiro pelas 14:30h na Escola Profissional de Aveiro. Terá a presença do Dr. Carlos Silva, Secretário Geral da UGT e de outros membros do executivo da Central. Nele iremos eleger os Órgãos Sociais para o quadriénio 2018/2022 mas também falar e tomar posições relacionadas com a atual política sindical. * Secretário Executivo da UGT-Aveiro.

