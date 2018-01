Vagos: Detida quadrilha que sequestrou mulher e duas crianças para roubar residência 17 jan 2018, 16:18 A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal ( DIC) de Aveiro, deteve quatro presumíveis autores dos crimes de roubo e de sequestro, ocorridos numa residência, em Vagos, ao início da manhã do dia 11 deste mês. "A vítima, que se encontrava em casa com as suas filhas de 1 e 3 anos de idade, após o seu marido ter saído para o trabalho, foi surpreendida pelos assaltantes que, depois de tocarem à campainha, forçaram a entrada na casa, após o que se apropriaram de vários bens e dinheiro antes de encetarem a fuga", refere um comunicado. Segundo a PJ, foram recuperados alguns dos objetos roubados pertença da ofendida. Segundo foi possível apurar, os assaltantes deitaram mão a material informático (tablet), um tablet e uma carteira com e algumas centenas de euros em dinheiro. Os detidos, com idades compreendidas entre 21 e 34 anos - dois operários fabris e os outros dois sem qualquer atividade profissional - foram presentes esta tarde às autoridades judiciárias da Comarca de Aveiro para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação, que ficarão a conhecer apenas amanhã. Dois dos suspeitos já têm antecedenets por crimes de roubo e furtos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

