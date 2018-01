Mulher absolvida de tentar matar marido a tiro por falta de provas 17 jan 2018, 15:04 Uma mulher acusada de tentar matar o marido, em Vagos, com disparos de caçadeira, foi absolvida hoje pelo Tribunal de Aveiro. A arguida estava acusada do crime de homicídio na forma tentada e posse de arma probida, crimes que o acórdão deu como não provados. O episódio violento ocorreu durante uma discussão conjugal, na residência do casal, em maio de 2015. A autora dos disparos, de 42 anos, julgada em liberdade, teria agido em contexto de divergências conjugais, por suspeitar que o marido mantinha uma relação amorosa com outra mulher. Aquando do inquérito judicial, arguida negou a intenção de matar e em tribunal remeteu-se ao silêncio. O ofendido, que estava sozinho com a esposa aquando dos factos, optou por não prestar declarações em tribunal, assim como outros familiares arrolados pela acusação. Ao usarem deste direito, condicionaram a produção de prova, como admitiu o juiz presidente. Assim, não se verificou a intenção de matar, nem que tivesse havido um disparo direto, mas, eventualmente, um ricochete de chumbos que atingiram o marido. Como a arma era propriedade da vítima, e estava licenciada, também se impôs a absolvição de posse ilegal. Aquando da discussão que acabou com disparos de caçadeira, o homem terá sido confrontado pela mulher com presentes encontrados em casa que suspeitava terem como destino a suposta amante (uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e uma garrafa de Vinho do Porto), assim como um número de telemóvel. Nas alegações finais do julgamento, o advogado de defesa pediu a absolvição da sua cliente que responde também por posse de arma proibída. "Não há nenhuma razão para a condenação", disse, resumindo a "nada" o processo. "Hoje estão mais amigos do que nunca, vivem juntos, para eles isto não aconteceu. Querem paz e sossego", referiu. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

