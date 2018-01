Aberta concessão para setor naval e atividades industriais conexas no terminal Sul do Porto de Aveiro 17 jan 2018, 12:36 A Administração do Porto de Aveiro (APA abriu um concurso limitado por prévia qualificação para a concessão de instalações destinadas ao setor naval e atividades industriais conexas no terminal Sul.



A adjudicação será feita pela proposta economicamente mais vantajosa.



Serão tidos em conta ainda factores como os investimentos previstos em edifícios e infraestruturas fixas e os postos de trabalho a criar nos primeiros cinco anos da concessão.



Entretanto, as tarifas portuárias de Aveiro e Figueira da Foz, que têm gestão comum, não registam aumentos.



A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) informa que foram aprovadas as actualizações tarifárias das Administrações Portuárias do continente para 2018.



Os Portos de Aveiro e Figueira da Foz não sofreram qualquer alteração. Nos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo de Sines e do Algarve e de Lisboa o aumento foi de 1,6%.

