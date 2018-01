20 estudantes do ensino superior beneficiam de bolsas de estudo em Ílhavo 17 jan 2018, 12:08 A entrega das Bolsas de Estudo Municipais de Ílhavo para alunos do ensino superior relativas ao ano letivo 2017/2018 está agendada para dia 19 deste mês, pelas 18:30.



Nesta edição está contemplado um universo de 20 estudantes do Ensino Superior, residentes no Município de Ílhavo, com uma bolsa mensal de 126,40 euros (de outubro de 2017 a julho de 2018).



A Câmara pretende, desta forma, apoiar os estudantes do município que se encontram matriculados em estabelecimentos e cursos de ensino superior no território nacional a prosseguirem os seus estudos após o ensino secundário, "incentivando o mérito e tendo em consideração as situações economicamente mais desfavoráveis, nomeadamente os agregados familiares monoparentais, agregados familiares com elementos portadores de incapacidade, agregados familiares em que ambos os elementos do agregado familiar se encontrem desempregados e agregados familiares em que façam parte dois ou mais estudantes do ensino superior."









Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)