Marido violento que ateou fogo à casa, mulher e filho remetem-se ao silêncio no tribunal 17 jan 2018, 11:47 Uma mulher, vítima de recorrentes episódios de violência doméstica imputados ao marido com quem está casada há 21 anos, e o filho, já de idade maior, enquanto testemunha de alguns dos casos, remeteram-se ao silêncio no início do julgamento do familiar, esta manhã, no Tribunal de Aveiro.



O arguido, de 52 anos, que estava em prisão preventiva desde julho passado, aquando da última discussão com a esposa em que tentou atear fogo à casa, na praia da Torreira, Murtosa, também optou por não prestar declarações sobres os factos em causa, usando um direito reservado aos familiares. Face à retirada da queixa, o coletivos de juizes determinou a libertação pondo fim à medidade coação mais pesada.



A ofendida, que apresentou várias queixas na GNR contra o marido e chegou a deduzir, no âmbito do processo agora em julgamento, um pedido de indemnização por danos de quase dois mil euros, disse ao juiz presidente do coletivo que tem "consciência" das consequências de não falar sobre as acusações, nomeadamente ao colocar em causa o desfecho das imputações criminais no que toca a fazer prova dos mesmos. "É uma opção da senhora", confirmou o advogado em resposta ao tribunal.



O arguido, operário da construção civil e pescador, está acusado de violência doméstica e incêndio na forma tentada.



Os sucessivos casos de agressões físicas (murros e pontapés) e ameaças de morte, que remontam ao início do casamento, envolvendo outras queixas arquivadas, resultaram do marido ter "ciúmes extremos", acusando a ofendida de "ter amantes", conjugado com transtornos causados por dependência de álcool e drogas.



A mulher chegou a ser acolhida numa casa abrigo e a viver com a mãe após alguns episódios, mas acabaria sempre por voltar à companhia do marido, dando-lhe oportunidades de reatar a relação com normalidade, mas também forçada por motivos financeiros.



No caso mais grave, em julho passado, após mais uma discussão, o arguido espalhou petróleo pela casa para atear fogo, o que não logrou consumar porque foi detido pela GNR. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

