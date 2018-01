Alex está a atravessar a sua melhor fase desde que chegou a Aveiro no início da época para se estrear de aurinegro.



O avançado impôs-se como titular nos últimos quatro jogos, ficando associado ao ciclo vitorioso ao apontar quatro golos, todos a contar para jogos do campeonato. Na última jornada, em Canedo, foi o homem do jogo ao bisar.



O jogador formado na Sanjoanense mostra-se, naturalmente, agradado não só pelo desempenho pessoal como por contribuir para os objetivos da equipa. "Sim , claro que fico satisfeito. Mas o mais importante foi termos ganho numa altura em que não podemos perder pontos", lembrou no rescaldo de mais uma ´final´ ganha.



O extremo esquerdo de 28 anos começa a confirmar as credenciais que exibiu, nomeadamente ao serviço do Estarreja, no Campeonato de Portugal, com 30 golos apontados em duas épocas (20 na anterior).



Depois de alguns acertos no comando técnico e pontos importantes perdidos, Alex não estranha as melhorias que vão sendo evidenciadas em campo. "Com o decorrer da época, nós, os jogadores, vamo-nos conhecendo melhor, conhecendo melhor as características de cada um, implementando melhor aquilo que o mister nos pede. Penso que a melhoria de rendimento vem daí, tal como os golos, juntamente com o trabalho coletivo que temos vindo a desenvolver", explica.



O treinador Cajó não hesita em fazer alterações seja no onze, seja na disposição tática e posicional. O avançado tem sido chamado a vários papéis em campo. "Temos um plantel com muita qualidade, jogadores que desempenham mais do que uma posição e isso é muito bom , mesmo durante um jogo não estás preso a uma só função. O mais importante e o que mais quero é ajudar a equipa", disse.



O primeiro objetivo do grupo é perseguir as equipas que seguem à frente do Beira-Mar na classificação (São João de Ver e Lourosa). "Nesta fase não podemos perder pontos. Temos uma desvantagem que queremos anular e para isso precisamos de continuar com esta dinâmica de vitórias", refere Alex sem acusar pressão.



"Sabiamos que era um campeonato bastante competitivo e apesar da desvantagem que, para já, levamos estamos na luta. Temos que continuar a trabalhar diariamente como temos feito. Temos que entrar em campo e disputar cada jogo como se fosse uma final", sublinha em tom motivado.



A receção ao Vista Alegre, que ´bateu o pé´ ao Lourosa (1-1), é mais um teste. "Não há jogos faceis nesta divisão. E domingo é mais um jogo difícil em que vamos ter que estar concentrados . Sabemos das dificuldades que nos podem causar", avisa Alex.



"Importante, também, é os nossos adeptos continuarem connosco, continuarem-nos a apoiar. Juntando isto tudo, sim estamos em posiçao de lutar pela liderança", apela.



Discurso direto



"Já sabia o que esperavam de mim, as expetativas que existem. É um clube exigente. Tem uns adeptos exigentes. Veem o clube como se ainda estivesse na primeira Liga e isso também é bom para nós, traz-nos ainda mais responsabilidades."