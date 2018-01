A Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) detectou "graves irregularidades" em duas empresas a operar nas instalações de vendas retalhistas não alimentar Max China, em Aveiro.



A denúncia e pedido de ação inspetiva para verificar a situação de colaboradores que trabalham na exposição "sem quaisquer direitos" foi apresentada pelo Bloco de Esquerda, que levou o assunto também ao conhecimento do Governo, através do deputado na Assembleia da República Moisés Ferreira.



Segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a ACT detetou "situações de trabalho não declarado, remunerações muito abaixo da lei e carga horária ilegal."



A fiscalização permitiu identificar oito trabalhadores, cinco dos quais estrangeiros, com trabalho não declarado e também irregularidades de organização dos horários.



A ATC decidiu instaurar processos contraordenação e efetuar os apuramentos relativos aos descontos devidos à Segurança Social.



Para o Bloco, "na prática estas empresas escravizavam os trabalhadores com cargas horárias longas e ilegais, sem as folgas previstas na lei e salários muito abaixo do previsto no código de trabalho."



Uma situação "de ilegalidade, já que não havia nenhum vínculo laboral entre as empresas e os trabalhadores. Não existindo descontos para a segurança social, nem seguro de acidentes de trabalho."



Para o Bloco de Esquerda "são necessárias medidas urgentes para evitar que situações de trabalho sem direitos e com remuneração abaixo do legal continue a ocorrer."



O caso denunciado é tido como "demonstrativo da necessidade urgente de mudar o código de trabalho e dotar a ACT de mais meios humanos e de uma legislação que potencie uma maior fiscalização de irregularidades que infelizmente ocorrem cada vez mais na área do trabalho."