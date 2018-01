Durante o ano de 2017, os Bombeiros de Ílhavo efetuaram cerca de 15.500 serviços, dos quais 4.700 relativos a saúde.



Num balanço partilhado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo registam-se ainda 300 saídas para incêndios, 500 outras ocorrências (prevenções, inundações, simulacros, etc.) e 10.000 ao transporte de doentes.



As viaturas dos soldados da paz ilhavenses percorreram cerca de 733.000 km, operando cerca de 28.300 horas.



A corporação procede na passada semana à assinatura do acordo de cooperação 2017 com o município local, que se traduz na comparticipação financeira total de 133.200 euros.



55.000 euros dizem respeito à comparticipação na aquisição de duas ambulâncias e transporte de doentes tipo A2.



Serão ainda assumidos os encargos respeitantes aos seguros do pessoal dos Bombeiros no valor de 20.000 euros, bem como um apoio financeiro de 33.200 euros respeitante ao pagamento do apoio financeiro (Recursos Humanos) e à Equipa de Intervenção Permanente (EIP).