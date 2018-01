O julgamento de sete jovens acusados de roubar um cidadão de nacionalidade lituana, em julho de 2016, aquando do festival Agit´Águeda, terminou hoje de manhã no Tribunal de Aveiro com condenações a cadeia, duas das quais efetivas.



"Um assalto cruel, por submeter a vítima a atos com contornos de tortura", referiu a juiza presidente.



Dois indivíduos, em prisão preventiva desde a detenção pela Polícia Judiciária de Aveiro, em janeiro do ano passado, ficaram com as penas mais pesadas, ambos de quatro anos e meio, que terão de cumprir, atendendo, sobretudo, aos antecedentes criminais.



Dois arguidos foram condenados a três anos e meio de cadeia, um deles também por burla informática. As penas ficaram suspensas com a obrigação de pagar 700 e 800 euros ao ofendido, respetivamente.



Um arguido declarado inimputável devido a doença mental foi condenado a uma pena de internamento psiquiátrico entre três a oito anos que fica por determinar em concreto mediante decisão médica.



As penas mais reduzidas, de um ano e meio e um ano, suspensas, recaíram, respetivamente, numa arguida e num arguido sem antecedentes e que compensaram a vítima em 700 euros. A ambos o tribunal decidiu ainda que a condenação não conste para efeitos de certificado de registo criminal.



O caso remonta à madrugada de 7 de julho de 2016, junto ao recinto do "Agit´Águeda". O cidadão da Lituânia que se encontrava em Portugal em trabalho foi agredido até desmair e colocado no interior da mala de um veículo automóvel.



Seria, então, levado até ao estádio municipal de Águeda, onde os arguidos o despiram e forçaram, sob agressões e ameaças, a dar o código de um cartão bancário que trazia.



Além de levantamentos de dinheiro em caixas ATM, o grupo roubou vários bens de elevado valor, como a aliança em ouro e o telemóvel.



O cidadão veio a ser encontrado, após libertado pelos assaltantes, a deambular pela via pública, visivelmente desorientado e trajando apenas uma t-shirt.