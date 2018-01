Segundo os resultados preliminares da atividade turística, publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o total de dormidas na região Centro cresceu mais de 20 por cento, em comparação com novembro de 2016, em linha com os números dos meses anteriores.



A Turismo Centro considera este resultado “um número notável”, tendo em conta que, no mesmo período, as dormidas no país aumentaram em média 8,8%. “Ou seja”, resume a Entidade Regional, “a procura do Centro de Portugal mais do que duplicou a média nacional” (ler artigo).