Sexagenário esfaqueou mortalmente a mulher e tentou o suicído em Sever do Vouga 16 jan 2018, 12:32 Um homem de 69 anos matou a mulher de 66 anos e tentou cometer suicídio, esta manhã, no lugar do Carvalhal, União de Freguesias Silva Escura e Dornelas, concelho de Sever do Vouga.

O autor do crime esfaqueou mortalmente a esposa nos anexos para animais da residência usando uma faca e depois tentou matar-se ingerindo uma substância que o deixou em estado muito grave, tendo sido conduzido às urgências hospitalares de Aveiro em coma. O casal estaria a viver separado desde há algum tempo e há conhecimento de desavenças anteriores. Os meios de socorro foram ativados pelas 11:00. A vítima, que estava inamimada e golpeada na zona do pescoço, ainda foi sujeita a manobras de reanimação durante cerca de meia hora, mas sem resultado. O óbito seria declarado no local pelo pessoal médico do INEM. 13 efetivos e seis viaturas estiveram empenhados na ocorrência. Segundo a GNR, a Polícia Judiciária assumirá as investigações. (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

