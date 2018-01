Aveiro: Assinatura de contratos de delegação de competências com as Juntas agendada para esta semana 16 jan 2018, 12:16 A Câmara Municipal de Aveiro agendou para quinta-feira, pelas 16:30, a assinatura dos contratos interadministrativos de delegação de competências com as Juntas de Freguesia para o ano de 2018.



A edilidade compromete-se a transferir uma verba total de 1.747.050 euros, sendo que esta verba será ainda acrescida de mais cerca de 350 mil euros em adendas a definir nos próximos meses.



"Num contexto de escassez de recursos, é necessário rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de co-responsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos os dias as Autarquias Locais são confrontadas", refere a edilidade em comunicado de imprensa.



A assinatura dos contratos é vista como "um momento de grande importância para o Município de Aveiro e para o fortalecimento da capacidade de prestação de serviços públicos aos Cidadãos por parte da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia."

