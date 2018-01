VA recebe óscares do design 15 jan 2018, 22:44 O "design inovador e de excelência" da Vista Alegre (VA) voltou a ser reconhecido internacionalmente, anunciou a empresa com sede em Ílhavo.



Três coleções da marca bicentenária portuguesa – ´Gazelle´, ´Poison´ e ´Lavish´ -, foram distinguidas nos Good Design Awards, um prémio que é entregue anualmente pelo Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design aos melhores projetos industriais, gráficos e de produtos mais inovadores, produzidos em todo o mundo.



"Neste prestigiado evento, a marca portuguesa de porcelana e vidro brilhou ao lado de marcas internacionalmente reconhecidas como a Ferrari, Jaguar, Google, BMW, Nike e Philips", adianta a empresa.



´Gazelle´ é uma garrafa produzida em cristal e vidro inspirada nas raízes mais exóticas da Art Déco, presta homenagem a um animal frequentemente representado naquele período artístico.



A garrafa ´Poison´, de porcelana biscuit e ouro fosco, que dá vida a uma cobra pronta a investir, "mereceu um prémio pelo seu design ousado e arrojado."



Por último, ´Lavish´, também faz parte da coleção Art Déco da Vista Alegre, merecendo destaque pelo seu "design contemporâneo e único", sendo as peças, decoradas com elementos em platina, remetendo "para anos de prosperidade, fantasia, luxo e ostentação." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)