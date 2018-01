Instalação de telecomunicações no espaço público: Lamentável ! 15 jan 2018, 21:21 Torna-se necessário a aplicação de medidas intermunicipais e municipais mais exigentes, regulamentadas consoante a dimensão problemática de cada Município. Por Paulo Marques * No mercado das telecomunicações constata-se uma reciprocidade de interesses e vantagens entre operadores e clientes, tendo por base o fornecimento de um serviço de qualidade por parte das operadoras, privilegiando, do mesmo modo, para além do preço, o alcance e a rapidez do sinal disponibilizado. Porém, a vertente negocial, nomeadamente ao nível das telecomunicações, não pode servir de livre-trânsito nem de pretexto para que as operadoras de telecomunicações instalem os seus equipamentos conforme lhes dá mais jeito ou represente menores custos de instalação de rede. Efetivamente, apesar da Legislação em vigor (Portal da ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=95296), anarquicamente, proliferam caixas de comunicação envoltas em cabos e mais cabos, numa lógica descoordenada, entrosando-se e confundindo-se cabos velhos, obsoletos, com novos equipamentos. Acresce ainda o facto de que, quando são instalados novos cabos, raramente se removem as instalações antigas, constituindo, por ventura, um risco para pessoas e bens. Não menos lamentável, independentemente do património em causa e da titularidade do mesmo, classificado ou não, verifica-se um total desrespeito pelo enquadramento urbanístico existente. Além disso, salvo raras exceções, não existem calhas técnicas nem caixas que permitam acomodar, convenientemente, de forma ordenada e organizada, os cabos de telecomunicação que as operadoras vão colocando. Autênticos estendais a céu aberto, fazem lembrar os melhores bairros de lata ou mesmo as favelas brasileiras. Efetivamente, vários são os exemplos de cabos e de caixas de comunicação colocadas nas fachadas de habitações, prédios, constituindo, nalguns casos, uma surpresa para os proprietários, bastando uma breve busca na internet, para, facilmente, podermos encontrar pública manifestação de desagrado. Importa frisar que a rivalidade comercial entre operadoras, bem como, por vezes, entre empresas subcontratadas, dificultam ou impossibilitam a coordenação e a complementaridade de trabalhos, impedindo a uniformização de soluções de instalação ou de busca de alternativas que ajudem a amenizar o problema. Em meu entender, torna-se necessário a aplicação de medidas intermunicipais e municipais mais exigentes, regulamentadas consoante a dimensão problemática de cada Município, com base numa cooperação institucional efetiva, bem como uma fiscalização mais atenta e oportuna. Por todas estas razões, importa uma mudança de paradigma, com melhorias substanciais ao nível da ética comercial, estética urbana, defesa do património e maior segurança para pessoas e bens. * Licenciado em Comunicação, gerente comercial, foi vogal do CDS na Assembleia Municipal de Aveiro (2013-2017) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

