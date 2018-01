A GNR deteve, ontem, em Argoncilhe, Feira, três homens com idades compreendidas entre os 21 e os 27 anos por furtos em interior de veículos automóveis na via pública.



"Após a denuncia de vários veículos terem sido alvo de furto nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna, as patrulhas desenvolveram diligências no intuito de localizar os autores, pelo que detetaram, em flagrante delito, três indivíduos a consumar mais um furto em veículo, originando uma perseguição apeada aos mesmos, o que culminou na sua detenção", refere um comunicado.



Segundo a GNR, os suspeitos partiam os vidros dos automóveis no intuito de furtarem os bens do seu interior, tendo-se registado 25 veículos danificados.



Os bens furtados foram recuperados e entretanto entregues aos legítimos proprietários, nomeadamente, diversos tablets, equipamentos informáticos, telemóveis, dinheiro e cartões de crédito, entre outros.



Os detidos, todos com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foram presentes ao Tribunal judicial de Santa Maria da Feira.