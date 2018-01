O diretor de campanha de Rui Rio, Salvador Malheiro, diz que não está preocupado com o facto de, em dia de eleições diretas no PSD, os militantes sociais-democratas terem sido transportados em bloco para as urnas por uma carrinha de associação presidida por um militante do PSD.



O caso, denunciado este domingo pelo Observador, terá acontecido em Ovar, ex-concelhia do diretor nacional de campanha de Rui Rio e também e líder da distrital do PSD de Aveiro (ler artigo).