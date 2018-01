Reforçada a iluminação pública em vários pontos do concelho de Aveiro 15 jan 2018, 15:16 A Câmara Municipal de Aveiro, em parceria com EDP Distribuição, procedeu, recentemente, a uma remodelação da rede de Iluminação Pública nas zonas envolventes da Igreja Matriz de Sarrazola (Cacia), da Loja do Cidadão (Rua Dr. Orlando de Oliveira) e do Pavilhão dos Galitos. "Estas intervenções tiveram como objetivo modernizar a rede, melhorando a qualidade da iluminação e a sua integração paisagística. Na envolvente da Igreja Matriz de Sarrazola foram substituídas as antigas colunas e as respetivas luminárias e nas outras duas intervenções foram substituídas as luminárias existentes (globos)", informa a edilidade. No total, foram substituídas 63 luminárias e o custo total destas remodelações representaram um investimento da EDP Distribuição de cerca de 14.500 euros que foi concretizado no âmbito do contrato de concessão. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

