Acusado de tentativa de homicídio e violação em silêncio no tribunal 15 jan 2018, 13:18 Um homem de 37 anos acusado de tentativa de homicídio, violação, ofensas à integridade física e sequestro agravado (2) remeteu-se ao silêncio no início do julgamento, esta manhã, no Tribunal de Aveiro.



Os factos levados agora a julgamento, que envolvem um casal, remontam a abril deste ano, em duas datas, na praia da Vagueira, concelho de Vagos.



Num primeiro momento, o arguido abordou a ofendida, que estava grávida de cinco meses, para que voltasse a viver com o ex-companheiro e deixasse o homem com quem se relacionava. Face à intransigência demonstrada, respondeu com uma tentativa de manter relações sexuais, mas acabaria por desistir dada a resistência oferecida.



Na segunda ocasião, o suspeito surpreendeu numa casa o casal num momento íntimo, esfaquendo o homem no tórax com uma faca tipo punhal.



O suspeito acabaria por ser atacado pela vítima feminina, conseguindo, ainda assim, responder à paulada.



Com receio de mais violência, a mulher ter-se-á deslocado para casa do ex-companheiro, onde voltaria a ser surpreendida pelo arguido que, então, consumou a violação. O arguido já foi condenado e cumpriu pena por violação de uma jovem. O caso motivou um ato de vingança de populares que o amarraram a uma árvore e lançaram fogo, provocando queimaduras graves.

