Homem cadastrado por incêndios florestais assume descuido com cigarro no caso mais recente 15 jan 2018, 10:56 Um homem de 46 anos, trabalhador madeireiro, negou ter ateado deliberadamente fogo a uma área florestal em Anadia, em julho passado. O arguido, que está desde então em prisão preventiva, e já tem antecedentes pelo mesmo tipo de crime, assumiu, apenas, que possa ter cometido um descuido ao largar o fósforo usado para acender um cigarro. Segundo relatou no início do julgamento, esta manhã, no Tribunal de Aveiro, parou na zona industrial, em Avelãs de Caminho, quando alegadamente se deslocava de biccleta elétrica para uma padaria próxima. "Não sei se é verdade o que me acusam de ter feito, passei lá, acendi um cigarro a fazer as necessidades e atirei o fósforo para o lado. Não reparei se pegou fogo", referiu em resposta ao juiz presidente. O homem alega que fez 150 metros da estrada ao interior do pinhal, mas as investigações apontam para 350 metros. Testemunhas afirmaram ter visto o suspeito a circular de luzes apagadas. O arguido estava, à data dos factos, a beneficiar de uma pena de cadeia suspensa durante quatro anos e obrigado a tratar o problema de alcoolismo, o que não terá cumprido. Segundo a investigação da PJ, o alegado autor ateou o fogo com recurso a chama direta, em zona de pinheiros e de eucaliptos, pondo em perigo uma extensa mancha florestal, fábricas e habitações aí existentes, tendo apenas ardido, aproximadamente, 1.600 metros quadrados de área florestal graças ao pronto combate efetuado pelas corporações de bombeiros, fruto da sua deteção precoce por populares. O suspeito, que já teve condenações anteriores pelo crime de incêndio, tendo inclusive cumprido pena de prisão efetiva, não apresenta "qualquer motivação racional para a prática dos factos em investigação, tendo atuado num quadro de alcoolismo". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

