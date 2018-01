Bi-Silque ambiciona ter a unidade industrial mais avançada do mundo 15 jan 2018, 00:19 A empresa portuguesa, uma das principais do sector, está a investir na modernização das suas unidades fabris em Esmoriz, Ovar.



O grupo é um dos líderes mundiais no setor da comunicação visual para casa e escritório, exportando quase toda a produção.



O projeto "Bi-Silque Transformation 4.0" está em marcha para tornar "a fábrica mais avançada, a nível nacional no sector, com princípios da indústria 4.0."



Cofinanciado no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação, prevê um investimento elegível de cerca de 3 milhões de euros, correspondendo a um incentivo FEDER de cerca de 2 milhões de euros.



Segundo a newsletter do programa COMPETE 2020, a empresa familiar fundada em 1979 pretende reforçar as suas capacidades fabris nas áreas da automação, eficiência e sustentabilidade do processo produtivo.



O projeto" Bi-Silque Transformation 4.0" espera, ainda, alcançar melhorias na logística e na segurança e qualidade das condições trabalho.



"Este conjunto de investimentos torna-se extremamente relevante pelo crescimento exponencial e não-planeado que a Bi-Silque teve ao longo da última década", obrigando "a alguns investimentos avultados" em maquinaria industrial nas unidades onde trabalham cerca de 600 pessoas.



A empresa que vende cerca de 50 milhões de euros por ano assume que "pretende deter a unidade industrial mais avançada à escala global do setor." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

