Quercus promove plantação de árvores no Caramulo 14 jan 2018, 22:43 No próximo sábado, dia 20, a Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza promove mais uma ação de voluntariado no Projeto Cabeço Santo, em Belazaima do Chão, Águeda. Os voluntários terão a oportunidade de plantar carvalhos, sobreiros, castanheiros e medronheiros, bem como efetuar o corte de rebentação de eucaliptos e o arranque de acácias. Esta iniciativa será mais uma oportunidade para conhecer o Projeto e ajudar a recuperar a floresta da região. Com esta ação pretende-se promover nos voluntários o gosto pela floresta, através da tomada de consciência do papel ativo que podem ter na reflorestação das áreas ardidas e invadidas por plantas invasoras. Os interessados podem inscrever-se pelo e-mail cabecosanto@quercus.pt, ou através do n.º 966551372. A organização oferece o almoço e o lanche. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

