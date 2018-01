Aveiro / Bairro da Beira Mar: Larápio apanhado pela PSP com caixa registadora furtada de pastelaria 14 jan 2018, 19:51 A PSP de Aveiro deteve, esta madrugada, pelo menos um indivíduo por furto.



O suspeito foi intercetado por agentes policiais no bairro da Beira Mar em flagrante.



Na altura da abordagem policial, o homem encontrava-se na posse de uma caixa registadora furtada de uma pastelaria onde terá entrado partindo a porta de vidro.



A PSP contactou o proprietário do estabelecimento que compareceu no local pelas seis da manhã.



A caixa tinha "alguns trocos", tendo o prejuízo maior resultado da arrombamento da porta de entrada.



Este tipo de assalto tornou-se muito frequente na Beira Mar, com vários estabelecimentos a serem visitados nos últimos tempos por larápios, assim como viaturas estacionadas na via pública.

