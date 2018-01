Futebol / CdP: Gafanha vence quarto jogo seguido 14 jan 2018, 19:22 O Gafanha ganhou no terreno do ARC Oliveiros por 0-1 na 16ª jornada do CdP, série C.



Após a quarta vitória consecutiva, a equipa de Ílhavo segue em sexto lugar, a par do Lusitano, ambos com 31 pontos. O Águeda perdeu 1-0 no campo do Benfica Castelo Branco e o Anadia venceu fora o Marinhense por 0-2 (mais informação).





