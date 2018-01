O Beira-Mar somou a terceira vitória consecutiva para o campeonato maior da Associação de Futebol de Aveiro ao ganhar em Canedo por 0-2, golos apontados na segunda parte.



Ficha do jogo

O avançado Alex foi o homem do jogo contra uma formação que luta pela manutenção ao bisar (57m e 70m).



Apesar do primeiro lance de perigo ter pertencido ao Canedo, num remate de Jorge, foram os visitantes quem dispuseram de mais oportunidades para abrir o marcador antes do intervalo. Valeu à equipa da casa o seu guardião Zé Nuno, que impediu o golo por duas vezes.



A intensidade imprimida pelos aveirenses no regresso do descanso teve expressão, novamente, em maior caudal ofensivo, mas desta vez com eficácia na finalização, valendo três pontos.

Na classificação, o Beira-Mar isola-se na terceira posição com 31 pontos. Os aveirenses beneficiam do empate do Bustelo a zero em Avanca. A formação de Oliveira de Azeméis tem agora 29 pontos.



O São João de Ver goleou em Alvarenga (0-4) mantendo o segundo lugar (33 pontos).

O Lourosa não foi além de um empate (1-1) na Vista Alegre, mas continua a liderar com 36 pontos.

Resultados e classificação da 15ª jornada

